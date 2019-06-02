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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Власти рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске

Вчера, 00:47
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкРазбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019
Разбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Последствия взрывов на заводе затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

"Никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла. Необходимо срочно их заменить. Поставлена задача сделать это в ближайшие сутки", - сказал глава региона.

Он рекомендовал жителям домов, в которых выбиты окна, обращаться по номеру 112 либо в свои управляющие компании.
"Все необходимые ресурсы для устранения последствий будут выделены", - заверил Никитин.
Губернатор также не исключил, что число пострадавших, обратившихся за медицинской помощью может увеличиться, "Обращаются в основном с бытовыми травмами легкой тяжести, связанными с порезами осколками стекла из-за того, что от взрывной волны пострадало большое количество домов", - сказал он.
Никитин уточнил, что из 84 человек госпитализированы 16, у 15 – ранения средней степени тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии. "Но угрозы жизни нет", - подчеркнул глава региона.
Автомобили скорой помощи неподалеку от завода Кристал в Дзержинске. 1 июня 2019
1 июня, 22:11
Саперы не нашли взрывных устройств на заводе в Дзержинске

Взрывы на заводе в Дзержинске

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, в тушении огня участвовали более 400 спасателей и свыше 50 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
В Дзержинске, а также в соседних населенных пунктах Пыра, Желнино и Лесной Кордон ввели режим ЧС.
Власти города сообщили, что химической угрозы заражения в Дзержинске нет, как нет и угрозы новых взрывов. Радиационный фон находится в норме, концентрация загрязняющих веществ в воздухе в районе жилых кварталов — ниже предельно допустимых значений.
Сегодняшний инцидент — уже второй на заводе "Кристалл" в этом году. В начале апреля в цеху по производству взрывчатки оборонно-промышленного предприятия прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание.
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 00:37
Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может увеличиться
581511842
Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
Популярные комментарии
Интересный подход "властей" к этому делу. На Украине склады боеприпасов взрывались по причине скрытия воровства оных. А здесь и сразу - "нарушение техники безопасности"...
2 июня, 01:13
Иван Добрый
34410010
Извините, а ЧЁ не так, на Украине по несколько дней только решали, с какой стороны подойти, а тут с первых секунд все службы как надо сработали.
2 июня, 01:18
Себекхотеп III
1700005
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