Власти рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске

Разбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019

Взрыв на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Последствия взрывов на заводе затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

"Никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла. Необходимо срочно их заменить. Поставлена задача сделать это в ближайшие сутки", - сказал глава региона.

Он рекомендовал жителям домов, в которых выбиты окна, обращаться по номеру 112 либо в свои управляющие компании.

"Все необходимые ресурсы для устранения последствий будут выделены", - заверил Никитин.

Губернатор также не исключил, что число пострадавших, обратившихся за медицинской помощью может увеличиться, "Обращаются в основном с бытовыми травмами легкой тяжести, связанными с порезами осколками стекла из-за того, что от взрывной волны пострадало большое количество домов", - сказал он.

Никитин уточнил, что из 84 человек госпитализированы 16, у 15 – ранения средней степени тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии. "Но угрозы жизни нет", - подчеркнул глава региона.

Взрывы на заводе в Дзержинске

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, в тушении огня участвовали более 400 спасателей и свыше 50 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

В Дзержинске, а также в соседних населенных пунктах Пыра, Желнино и Лесной Кордон ввели режим ЧС.

Власти города сообщили, что химической угрозы заражения в Дзержинске нет, как нет и угрозы новых взрывов. Радиационный фон находится в норме, концентрация загрязняющих веществ в воздухе в районе жилых кварталов — ниже предельно допустимых значений.