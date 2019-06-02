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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может увеличиться

Вчера, 00:37
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Число пострадавших от последствий взрывов на заводе в Дзержинске, обратившихся за медицинской помощью может увеличиться, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
"После взрыва в медицинские учреждения обратились 84 человека, но мы ожидаем, что количество обратившихся может увеличиться. Обращаются в основном с бытовыми травмами легкой тяжести, связанными с порезами осколками стекла из-за того, что от взрывной волны пострадало большое количество домов", - сказал Никитин.
Он уточнил, что из 84 человек госпитализированы 16, у 15 – ранения средней степени тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии. "Но угрозы жизни нет", - подчеркнул губернатор.
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
1 июня, 18:58
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы за день до взрывов
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 85 человек - 39 работников завода и 46 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
ГосНИИ "Кристалл" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.
Скриншот видео взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. 1 июня 2019
1 июня, 13:57
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
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