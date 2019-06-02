"Без гарантии чуда": спасут ли святые в катастрофе

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Алексей Михеев. Пять лет назад в Московском метрополитене случилась одна из самых страшных катастроф за всю его историю — 24 человека погибли и более двухсот пострадали в результате крушения поезда вскоре после отправления от станции "Парк Победы". Небесным покровителем столичной подземки незадолго до того назвали московского святителя и чудотворца Алексия, веками очень почитаемого жителями города. Его память Русская церковь отмечает сегодня. Кто в итоге должен спасать людей при подобных авариях — святые или государство, разбирался корреспондент РИА Новости.

Утратил веру

Дорогомиловский суд Москвы счел виновными в аварии старшего дорожного мастера службы пути и его помощника. По версии следствия, они плохо закрепили стрелочный перевод, и на скорости 70 километров в час состав буквально сложился пополам. Спасатели МЧС, первыми прибывшие на место крушения, говорили журналистам, что "там — ад".

Но как мог небесный покровитель метро допустить такое?



За два года до катастрофы на экраны вышел фильм "Орда" — о том, как будущий московский святой отправляется в Золотую Орду лечить царицу Тайдулу от слепоты. Конечно, не добровольно — под угрозой сожжения Москвы. Слава "русского колдуна" велика, и татары верят, что его молитва поможет. Но сам он не верит, и у него ничего не выходит. Чуда не случается. И тогда Алексий становится просто невольником. Его заставляют много работать, жестоко бьют. Когда же он доходит до крайней стадии отчаяния, царица вновь обретает зрение. Алексию дают богатые одежды и отправляют домой.

© Фото : Вольга Кадр из фильма "Орда" © Фото : Вольга Кадр из фильма "Орда"

Самые лучшие врачи

"Святой — это не монетка, которая, если выпала нужной стороной, гарантирует чудо и счастье," — убежден врач-реаниматолог первой московской подстанции скорой помощи иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Его бригада работала в аэропорту Домодедово после взрыва, устроенного террористом-смертником в 2011 году. Тогда погибли 37 человек. Именно к его пациенту с тяжелыми поражениями внутренних органов приходил Дмитрий Медведев.

"В Домодедово очень серьезная медицинская служба, какой нет больше ни в одном аэропорту России. Но, конечно, в таких ситуациях не справится даже она", — вздыхает он.

После недавней катастрофы самолета SSJ100 в Шереметьево возникло много вопросов. Самый частый: где были врачи? "Бригады скорой помощи — любые — вызывает диспетчер аэропорта. Согласно принятому протоколу, бригады Центра медицины катастроф Московской области были на КПП аэропорта уже через несколько минут после принятого вызова", — говорит отец Феодорит.

Однако, по сообщениям очевидцев, за КПП их пустили не сразу.

На кого уповать

"Промысел Божий не в том, что самолет потерпел катастрофу. А в том, что ты оказался в этом самолете. Может быть, для того, чтобы кого-то спасти. Ведь каждого Господь отправляет именно туда, куда необходимо", — уверен спасший сотни жизней иеромонах.

Но кому молиться перед полетом и кто способен спасти? Например, взятый живым на небо Илья Пророк, убежден священник. "Я, вообще, когда лечу, пою величания всем святым! Недавно летел в Париж через Стамбул: в небе над Украиной помолился всем киево-печерским старцам, над Турцией — всем отцам Вселенских соборов, приземляясь во Франции — преподобному Иринею Лионскому. Но молитва — не оберег, а движение сердца", — подчеркивает он.

А возвращаясь в Москву, иеромонах всегда молится московским святым — уже упомянутому святителю Алексию, праведному Алексию Мечеву и блаженной старице Матроне.

Растоптанный образ

"Когда были взрывы в метро, я работала рядом: у меня была пересадка на "Лубянке", я ехала до "Парка культуры". Но в тот день я опоздала. По дороге услышала, что случилось, — какая-то девушка рассказывала маме по телефону о том, какой там ужас. А потом я на платформе нашла затоптанную икону преподобного Серафима Саровского", — вспоминает прихожанка храма Святой Мученицы Татианы при МГУ Алена Душка.