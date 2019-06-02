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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Без гарантии чуда": спасут ли святые в катастрофе

Вчера, 08:00
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© Фото : Jan Morsink Ikonen, Amsterdam, The NetherlandsСвятой Алексий, Митрополит Московский, 1904 год
Святой Алексий, Митрополит Московский, 1904 год
© Фото : Jan Morsink Ikonen, Amsterdam, The Netherlands
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Алексей Михеев. Пять лет назад в Московском метрополитене случилась одна из самых страшных катастроф за всю его историю — 24 человека погибли и более двухсот пострадали в результате крушения поезда вскоре после отправления от станции "Парк Победы". Небесным покровителем столичной подземки незадолго до того назвали московского святителя и чудотворца Алексия, веками очень почитаемого жителями города. Его память Русская церковь отмечает сегодня. Кто в итоге должен спасать людей при подобных авариях — святые или государство, разбирался корреспондент РИА Новости.

Утратил веру

Дорогомиловский суд Москвы счел виновными в аварии старшего дорожного мастера службы пути и его помощника. По версии следствия, они плохо закрепили стрелочный перевод, и на скорости 70 километров в час состав буквально сложился пополам. Спасатели МЧС, первыми прибывшие на место крушения, говорили журналистам, что "там — ад".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВагон поезда метро сошел с рельсов на перегоне "Парк Победы" — "Славянский бульвар"
Вагон поезда метро сошел с рельсов на перегоне Парк Победы - Славянский бульвар
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вагон поезда метро сошел с рельсов на перегоне "Парк Победы" — "Славянский бульвар"
Но как мог небесный покровитель метро допустить такое?
За два года до катастрофы на экраны вышел фильм "Орда" — о том, как будущий московский святой отправляется в Золотую Орду лечить царицу Тайдулу от слепоты. Конечно, не добровольно — под угрозой сожжения Москвы. Слава "русского колдуна" велика, и татары верят, что его молитва поможет. Но сам он не верит, и у него ничего не выходит. Чуда не случается. И тогда Алексий становится просто невольником. Его заставляют много работать, жестоко бьют. Когда же он доходит до крайней стадии отчаяния, царица вновь обретает зрение. Алексию дают богатые одежды и отправляют домой.
© Фото : ВольгаКадр из фильма "Орда"
Кадр из фильма Орда
© Фото : Вольга
Кадр из фильма "Орда"

Самые лучшие врачи

"Святой — это не монетка, которая, если выпала нужной стороной, гарантирует чудо и счастье," — убежден врач-реаниматолог первой московской подстанции скорой помощи иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Его бригада работала в аэропорту Домодедово после взрыва, устроенного террористом-смертником в 2011 году. Тогда погибли 37 человек. Именно к его пациенту с тяжелыми поражениями внутренних органов приходил Дмитрий Медведев.
"В Домодедово очень серьезная медицинская служба, какой нет больше ни в одном аэропорту России. Но, конечно, в таких ситуациях не справится даже она", — вздыхает он.
После недавней катастрофы самолета SSJ100 в Шереметьево возникло много вопросов. Самый частый: где были врачи? "Бригады скорой помощи — любые — вызывает диспетчер аэропорта. Согласно принятому протоколу, бригады Центра медицины катастроф Московской области были на КПП аэропорта уже через несколько минут после принятого вызова", — говорит отец Феодорит.
© РИА Новости / Юлия Маковейчук Врач-реаниматолог ССиНМП № 1 города Москвы иеромонах Феодорит (Сеньчуков)
Врач-реаниматолог ССиНМП № 1 города Москвы иеромонах Феодорит (Сеньчуков)
© РИА Новости / Юлия Маковейчук
Врач-реаниматолог ССиНМП № 1 города Москвы иеромонах Феодорит (Сеньчуков)
Однако, по сообщениям очевидцев, за КПП их пустили не сразу.

На кого уповать

"Промысел Божий не в том, что самолет потерпел катастрофу. А в том, что ты оказался в этом самолете. Может быть, для того, чтобы кого-то спасти. Ведь каждого Господь отправляет именно туда, куда необходимо", — уверен спасший сотни жизней иеромонах.
Но кому молиться перед полетом и кто способен спасти? Например, взятый живым на небо Илья Пророк, убежден священник. "Я, вообще, когда лечу, пою величания всем святым! Недавно летел в Париж через Стамбул: в небе над Украиной помолился всем киево-печерским старцам, над Турцией — всем отцам Вселенских соборов, приземляясь во Франции — преподобному Иринею Лионскому. Но молитва — не оберег, а движение сердца", — подчеркивает он.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКовчег с мощами со Святой горы Афон доставлен в Москву. Архивное фото
Ковчег с мощами со Святой горы Афон доставлен в Москву. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Ковчег с мощами со Святой горы Афон доставлен в Москву. Архивное фото
А возвращаясь в Москву, иеромонах всегда молится московским святым — уже упомянутому святителю Алексию, праведному Алексию Мечеву и блаженной старице Матроне.

Растоптанный образ

"Когда были взрывы в метро, я работала рядом: у меня была пересадка на "Лубянке", я ехала до "Парка культуры". Но в тот день я опоздала. По дороге услышала, что случилось, — какая-то девушка рассказывала маме по телефону о том, какой там ужас. А потом я на платформе нашла затоптанную икону преподобного Серафима Саровского", — вспоминает прихожанка храма Святой Мученицы Татианы при МГУ Алена Душка.
Ответственность за двойной теракт взяли на себя чеченские террористы. Икону саровского чудотворца Алена хранит до сих пор.
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Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрение
Популярные комментарии
Врач-реаниматолог города Москвы - иеромонах. Вот это действительно страшно. Квкой же бред вы пишете. Какой "небесный покровитель ?!" 21 век на дворе, очнитесь, наконец. Правда что ли верите в доброго всемогущего дядю на небесах ? Мракобесы
2 июня, 08:19
Деревенский Пастух
1900008
пусть этот богомолец, когда заболеет, врача не тревожит, а бегом свечки ставить и поклоны бить. поможет, инфа 100%
2 июня, 10:29
Сергей Рябенко
911013
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