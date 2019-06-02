В США сняли на видео туристку, которая плавала с акулой и не знала об этом

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В районе пляжа Панама-Сити во Флориде мужчина из окна апартаментов, расположенных на 28-ом этаже, снял на видео туристку, которая плавала с акулой, не подозревая об этом, сообщает UPI.
Автор видео, Стэн Баттлз, рассказал, что увидел в море акулу, начал снимать и заметил, что рыба стала кружить вокруг плавающей женщины.
Туристка не замечала морского хищника.
Потом кто-то увидел акулу и начал выкрикивать предупреждения. Все отдыхающие, включая купальщицу, вокруг которой плавала акула, вышли на берег.
Позже Стэн показал туристке видео, она очень удивилась, увидев насколько близко был опасный хищник.
25 апреля, 23:57На Гавайях акула напала на туристку