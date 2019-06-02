В США сняли на видео туристку, которая плавала с акулой и не знала об этом

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В районе пляжа Панама-Сити во Флориде мужчина из окна апартаментов, расположенных на 28-ом этаже, снял на видео туристку, которая плавала с акулой, не подозревая об этом, В районе пляжа Панама-Сити во Флориде мужчина из окна апартаментов, расположенных на 28-ом этаже, снял на видео туристку, которая плавала с акулой, не подозревая об этом, сообщает UPI.

Автор видео, Стэн Баттлз, рассказал, что увидел в море акулу, начал снимать и заметил, что рыба стала кружить вокруг плавающей женщины.

Туристка не замечала морского хищника.

Потом кто-то увидел акулу и начал выкрикивать предупреждения. Все отдыхающие, включая купальщицу, вокруг которой плавала акула, вышли на берег.