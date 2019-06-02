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РИА Новости

Понаехали! Опасные мохнаторукие китайцы захватили Москву-реку

Вчера, 08:00
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© РИА Новости . Александр ЛыскинКитайский мохнаторукий краб
Китайский мохнаторукий краб
© РИА Новости . Александр Лыскин
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. На днях российские СМИ сообщили: в Москве-реке и Сходненском деривационном канале видели мохнаторуких китайских крабов. Предположительно, они попали сюда из Волги, где уже давно не считаются диковинкой. Биологи предупреждают: этот вид очень опасен, от него могут пострадать обитатели московских водоемов. РИА Новости разбирается, чем грозит прибытие "китайских гостей" и какие еще инвазивные виды наносят урон отечественной флоре и фауне.

Китайская угроза

Китайские мохнаторукие крабы Eriocheir sinensis главным образом обитали в озере Янчэнху и Желтом море, куда они мигрировали для размножения. В 1912 году вместе с балластными водами эти животные попали в Европу. Там у них практически не было естественных врагов, а благодаря способности жить как в пресной, так и в соленой воде к концу ХХ века членистоногие заселили огромную территорию от Португалии до Финляндии.
В России мохнаторуких крабов впервые заметили в конце 1980-х годов в Неве. В 1998-м они появились в Ладоге, Белом и Черном морях, чуть позже — в Волге. В 2005 году пришлых азиатов выловили в Рыбинском водохранилище в Ярославской области. И вот теперь они в Москве.
Краб Eriocheir sinensis, согласно докладу Международного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN), считается одним из ста наиболее опасных инвазивных видов в мире. По сообщениям американских зоологов, с 1992 года, когда эти членистоногие, предположительно, появились в заливе Сан-Франциско, они нанесли урон экономике региона на несколько сотен миллионов долларов. Экологические хулиганы рвут рыболовные сети, уничтожают рыбу, проделывают норы в плотинах — из-за этого в том числе ускоряется размывание речных берегов.
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Британские исследователи, изучавшие популяции Eriocheir sinensis в нескольких европейских реках, отмечают быстрый рост численности этих животных и вытеснение ими местных видов. Появление мохнаторуких крабов хотя бы в одной реке региона практически всегда приводит к тому, что они заселяют все окрестные водоемы. Именно поэтому в ближайшее десятилетие членистоногие могут обжить все водное пространство Соединенного Королевства, прогнозируют ученые.
Получается, что в ближайшие годы главная река столицы может стать крабовым местом. Хотя мясо этих животных в некоторых странах употребляют в пищу, лучше их не есть. Крабы — переносчики легочного сосальщика (Paragonimus westermani). Этот человеческий паразит поражает легкие, а иногда и головной мозг, и вызывает тяжелое заболевание парагонимоз.
Впрочем, 30 мая Росрыболовство опровергло информацию о китайских мохнаторуких крабах в Москве-реке.
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"Сбежавший экспонат". Растения-иностранцы угрожают Москве и окрестностям

Хищные моллюски

С первых сообщений о появлении в Черном море рапан (Rapana venosa) — брюхоногих моллюсков родом из Тихого океана — прошло более 70 лет. За это время в акватории практически полностью исчезли устрицы и под ударом оказались черноморские мидии.
Рапаны — активные хищники, но в океане у них есть естественные враги — морские звезды. В Черном море противников нет, вода не слишком соленая (соленость почти в два раза ниже, чем в Тихом океане) и в ней больше взвешенного органического вещества. Это очень хорошие условия для жизни и размножения брюхоногих, и сегодня они заняли почти всю акваторию. По некоторым данным, урон, нанесенный рапанами экосистеме водоема, сравним с ущербом от техногенных аварий, которые время от времени там случаются.
CC0 / George Chernilevsky / Рапане (Rapana venosa) удалось заселить всю акваторию Черного моря благодаря невероятной выносливости. Она может переносить экстремальные условия — загрязнения воды, низкую соленость, дефицит кислорода.
Рапана (Rapana venosa)
CC0 / George Chernilevsky /
Рапане (Rapana venosa) удалось заселить всю акваторию Черного моря благодаря невероятной выносливости. Она может переносить экстремальные условия — загрязнения воды, низкую соленость, дефицит кислорода.
Однако сейчас рапана сама оказалась жертвой иноземных завоевателей, считают ученые из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Два десятилетия назад в Черном море впервые зарегистрировали голубого краба-плавунца (Callinectes sapidus). Молодь брюхоногих моллюсков пришлась животному по вкусу. Она составляет от трети до половины его рациона. Зоологи надеются, что краб, чья численность в Черном море сейчас стремительно растет, будет сдерживать распространение рапаны.

Как огненные мотыльки устроили пожар

В 2012 году в Россию из Италии привезли саженцы деревьев, в корнях которых скрывались небольшие зеленые гусеницы с темными полосками на спине. Всего через несколько дней они превратились в белоснежных бабочек с коричневой каймой на крыльях — огневок самшитовых Cydalima perspectalis, названных так из-за их любви к самшиту.
В России огневке очень понравилось, особенно на Западном Кавказе и в Краснодарском крае, где сохранились реликтовые самшитовые леса. То есть еды было много, а естественных врагов практически нет. Как подсчитали ученые из Всероссийского центра карантина растений и Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур, одна гусеница Cydalima perspectalis съедала от 50 до 70 листьев колхидского самшита. Учитывая, что только в хостинской тисо-самшитовой роще личинки вредителя распространились на 99 процентов насаждений самшита, у редких деревьев просто не было шансов.
© CC BY-SA 4.0 / Didier DescouensОдна гусеница самшитовой огневки способна съесть от 50 до 70 листьев самшита.
Гусеница самшитовой огневки
© CC BY-SA 4.0 / Didier Descouens
Одна гусеница самшитовой огневки способна съесть от 50 до 70 листьев самшита.
К 2019 году огневка почти полностью уничтожила самшитовые леса на Западном Кавказе и Черноморском побережье. Остались только три небольших участка в Адыгее общей площадью 4,5 гектара и узкая полоса самшитовых насаждений в Краснодарском крае площадью один гектар.
Сегодня ученые пытаются восстановить популяцию колхидского самшита, высаживая деревья на территории Кавказского природного биосферного заповедника имени Христофора Шапошникова, и тщательно следят за прожорливыми насекомыми. Против огневок в основном применяют химическую обработку. Кроме того, исследователи Сочинского национального парка вывели штамм паразитических грибов, которые поражают гусениц вредителя.
Посетители парка Дендрарий в городе Сочи. Архивное фото
6 апреля 2015, 14:32
WWF: борьба с вредителем самшита в Сочи угрожает редким видам бабочекВселение китайского эулофида в Сочи необоснованно по биологическим показателям, так как он может паразитировать не только на самшитовой огневке, которая уничтожает самшитовые деревья. Он может привести к паденю численности разных видов бабочек, считают в WWF.
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КавказМосква-рекаЧерное мореРосрыболовствоМоскваЕвропаРоссияРИА Наука
Популярные комментарии
Всю эту заразу распространяют китайские диверсанты. Кроме того чтобы изменить категорию леса они жгут в сибири тайгу чтоб потом выруить.
2 июня, 10:24
Вольдемар Серкач
400007
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