Принцесса полюбила шамана. Она помогает ему разбогатеть на простых людях

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. В том, что когда-то называлось мезальянсом, сегодня европейские монархи не видят ничего дурного. Принцы женятся на актрисах и журналистках, принцессы выходят замуж за писателей и спортсменов. Даже сам термин считается неприличным. Но норвежская принцесса Марта Луиза, четвертая в очереди на престол, превзошла всех. Ее возлюбленный — американский чернокожий шаман-бисексуал. РИА Новости рассказывает историю принцессы и "целителя".

Врачевание в Калифорнии, медитация в Лондоне

"Проводник духов" Дурек Верретт не отвечает типичным представлениям о шаманах. Если верить информации на официальном сайте, он — медиатор, или "мост" между духами и физическим миром, "использующий древнюю духовную мудрость наряду с десятилетиями прилежной учебы и практики, чтобы принести в жизнь своих клиентов успех, счастье и исцеление". Сам Дурек якобы происходит из династии предсказателей и целителей. По некоторой информации, его отец — гаитянин с африканскими корнями, адепт Церкви адвентистов седьмого дня, а мать — норвежка с индийской кровью.

Шаманизмом Дурек увлекся в 12 лет. Точной информации о том, чем занимался ныне 44-летний мужчина, нет. По данным журналистов, он учился лекарскому делу на севере Калифорнии. В 20 лет отправился путешествовать по свету: в Италии изучал католицизм (где именно, не уточняется), в Израиле — иудаизм, в Греции — гипнотерапию, в Турции и Египте — ислам. Упражнялся в медитации, приехав в Лондон, собирал травы в Белизе. Йогу познал в Сан-Франциско. И за время путешествий наработал солидную клиентскую базу.

В тридцатилетнем возрасте, как он сам рассказывает, Дурек пережил клиническую смерть. И вроде бы даже излечил сам себя. Позже говорил: "Настоящий шаман должен пройти через серьезные испытания болью и потерями, иногда смертельно опасными".

Так или иначе, он стал "звездным" наставником. Судя по совместным фотографиям в соцсетях и количеству статей о Дуреке Верретте на сайте компании Goop , принадлежащей актрисе Гвинет Пэлтроу, она — его преданная поклонница. Дружат и сотрудничают с шаманом также актрисы Нина Добрев, звезда фильмов 1990-х Сэльма Блэр и "сестра Рона Уизли" из фильмов о Гарри Поттере Бонни Райт.

Родство душ и бизнес

Известность в США шаман Дурек приобрел уже давно, однако за пределами страны пресса не уделяла ему внимания до мая 2019 года. Все изменилось, когда принцесса Королевства Норвегия Марта Луиза официально представила его как своего возлюбленного.

“Когда встречаешь родственную душу — ты это чувствуешь”, — написала она под снимками с Верреттом в своем аккаунте в Instagram. По признанию принцессы, шаман изменил ее жизнь и научил, что любовь бывает безусловной. "Люблю тебя от этой бесконечности до следующей", — призналась 47-летняя Марта. Она также оставила послание своим критикам. "Я не буду выбирать себе парня, который соответствует вашим ожиданиям и представлениям, я не часть ваших иллюзий обо мне", — заявила принцесса.

Как именно пара познакомилась — неясно, совместные фото появились еще в ноябре 2018 года. По некоторым данным, принцесса была клиенткой шамана.

Однако союз стал объектом критики вовсе не потому, что избранник принцессы не королевских кровей, да еще и иностранец. Бывший муж Марты тоже не принц — писатель Ари Бен, в союзе с которым у нее родились трое детей. Кроме того, брат Марты Луизы, кронпринц Хокон, женат на простолюдинке, с которой познакомился на рок-фестивале. Сам же король Норвегии Херальд V тайно встречался с будущей супругой, королевой Соней, на протяжении девяти лет. Ее "некоролевский" статус вызывал возмущение монаршей семьи, тогда Херальд заявил о намерении отказаться от престола, и его отец, посоветовавшись с правительством, одобрил брак.

Общественное осуждение вызывает не цвет кожи шамана и даже не то, что он, по собственным признаниям, бисексуал. До Марты он встречался с мужчиной по имени Адам, однако тот требовал от него определиться с предпочтениями, и пара распалась.

Кроме того, и шаманизм для Норвегии — явление не чуждое. На севере Европы проживает народность лопари, или саамы. Именно от этого этнонима происходит название "Лапландия". У лопарей есть свои шаманы — нойда, видом они напоминают сибирских "коллег".

Народное возмущение вызвало кое-что более материальное: совместный бизнес-проект влюбленных — менторский тур под названием "Принцесса и шаман". В конце мая пара выступила с лекциями в нескольких городах Норвегии и Копенгагене. Судя по информации на официальном сайте , они рассказывали слушателям о "расширении личных горизонтов", "открытии внутренней мудрости" и "поиске силы с помощью медитации и шаманских практик". Билеты на семинары не из дешевых — от 65 до 140 долларов.

Участие принцессы в коммерческом проекте вызывает подозрения в недобросовестной конкуренции. Наследницу трона уличили в использовании титула. Хотя еще в 2002 году, когда Марта Луиза решила открыть бизнес и жить более независимой от двора жизнью, она отказалась от привилегий члена королевской семьи и начала платить налоги. Однако спустя несколько лет статус был ей возвращен, и она снова встала в очередь на престолонаследие.

И, конечно, нетрадиционная медицина, которую практикует шаман Дурек Верретт, не вызывает одобрения у профессиональных медиков, которым часто приходится доделывать некачественную работу за врачами-самоучками. Сама принцесса по образованию — врач-физиотерапевт, однако ее навыки и врачебная практика не подтверждены. К тому же у нее не впервые возникает интерес к паранормальным явлениям. В 2014 году Марту раскритиковали за сотрудничество с британским медиумом Лизой Уильямс, уверявшей, что она общается с мертвыми.

Знахари в законе

В Управлении по защите прав потребителей Норвегии сообщили , что будут пристально следить за туром принцессы и шамана. Эксперты сосредоточатся на возможных нарушениях в сфере маркетинга, а также изучат контент самих лекций. "Нам придется отслеживать всю рекламную кампанию проекта. Это основа аудита", — сказала глава управления Тонье Шельбостад.

Согласно так называемому закону о знахарях, принятому в 2004 году, в Норвегии разрешена деятельность нетрадиционных медиков и лекарей. Они должны официально зарегистрироваться и платить налоги. Однако им запрещено заниматься лечением серьезных заболеваний — в частности, рака и СПИДа.

Принятию закона предшествовали многолетние дебаты о действенности альтернативной медицины. Когда в 1994 году появилась Норвежская ассоциация лекарей, началась борьба за официальное признание. Спустя четыре года Министерство здравоохранения и соцзащиты учредило комитет, в котором состояли сертифицированные доктора, для исследований нетрадиционных методов лечения. Комитет подтвердил: иногда это дает эффект. Затем при медицинском факультете Университета Тромсё появился Национальный исследовательский центр вспомогательной и альтернативной медицины.

Однако заявления Дурека о своих лекарских способностях ставят в тупик даже его "коллег". В одном из интервью Верретт утверждал, что излечивал людей от рака и выводил из комы. В другой беседе с журналистами он объяснял, что шаманы имеют доступ к атомам. Они якобы обладают способностью "вращать нуклон атома", а также производить манипуляции с электронами, что позволяет им останавливать процесс старения. Таких прогрессивных результатов шаманизма наука еще не фиксировала.

© AFP 2019 / NTB Scanpix/Lise Еserud Норвежская принцесса Марта Луиза и шаман Дурек Верретт в Осло © AFP 2019 / NTB Scanpix/Lise Еserud Норвежская принцесса Марта Луиза и шаман Дурек Верретт в Осло

Принцесса и шарлатан

С такой мощной рекламой, как любовница-принцесса и друзья-актеры, Дурек действительно может рассчитывать на деньги и доверие простых людей. Однако далеко не все уверены в том, что шаман обладает какими-то способностями, кроме одной — делать деньги из воздуха.

Главная претензия критиков самопровозглашенного шамана — он пытается нажиться на психологически нестабильных и отчаявшихся больных, которые обращаются к нему в поисках чудесного исцеления от тяжелых заболеваний, а также на просто доверчивых людях. Сам Верретт в многочисленных дискуссиях ни разу не объяснил, как именно он работает с больными, какие виды рака он помог излечить и с какими врачами работал.

В Сети есть видеозапись 2010 года одного из сеансов Дурека. Однако из нее также неясно, что шаман делает для излечения пациента. Сначала он трясет над ним неким предметом и "вызывает духов животных, чтобы те очистили энергетику". После этого он обращается к архангелу Михаилу и просит его открыть рот клиента и выпустить его энергию на волю. Затем он призывает дух ягуара спуститься вниз по глотке пациента, после чего архангел Михаил эпично изгоняет дух животного из тела.

В 2016 году Верретт посетил с лекциями Исландию, однако там его встретил шквал критики со стороны скептиков. Интернет-журнал Vantru организовал публичную дискуссию между шаманом и биохимиком Бриньяром Эллертссоном. В беседе тот в очередной раз отметил, что Дурек много говорит о своем шаманском методе, однако не может хоть сколько-нибудь конкретно описать, что именно он делает: как касается пациентов, какие манипуляции производит с их телом, какой именно эффект производят его действия.

Когда пришло время для вопросов, один из зрителей обратился к шаману по поводу хронических болей в спине. Шаман тут же "вошел в контакт" с духом и узнал, что нужно сделать, чтобы боли прекратились. По окончании мероприятия мужчина сказал модератору беседы, что с его спиной на самом деле все в порядке, однако духи по какой-то причине не сообщили об этом шаману. В заключение редакция Vantru заявила, что считает Верретта шарлатаном и призывает читателей не вестись на обман.

Некоторые комментаторы высказывают недовольство тем, что королевская семья связалась с проходимцем. Однако влюбленная пара выкладывает в Сеть романтические фото и во всеуслышание кричит о безусловной любви, гармонии и принятии. Учитывая, что сам Дурек признался — союз с норвежской принцессой ему еще в детстве предрекла мать, пара вместе надолго.

© AFP 2019 / NTB Scanpix/Stian Lysberg Solum Норвежская принцесса Марта Луиза и шаман Дурек Верретт после записи программы "Доброе утро, Норвегия" в Осло © AFP 2019 / NTB Scanpix/Stian Lysberg Solum Норвежская принцесса Марта Луиза и шаман Дурек Верретт после записи программы "Доброе утро, Норвегия" в Осло

Примечательно, что не только журналисты, Управление по защите прав потребителей и обычные граждане обратили внимание на бизнес-союз принцессы и шамана. В администрации королевского дворца также заявили , что будут следить за коммерческой деятельностью наследницы.

Недовольство подданных слишком высокими расходами на содержание королевской семьи и так в последние годы стало особенно заметным, и еще один скандал двору ни к чему. Роскошная жизнь монаршей семьи, дорогие частные школы и наряды вызывают у норвежцев вопросы. По закону королевский дом финансируется из государственного бюджета, однако нигде точно не подсчитано, во сколько обходится содержание высочайших особ.