Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-02T08:00Z
https://ria.ru/20190602/1555154096.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155514/76/1555147685_0:0:1000:564_1036x0_80_0_0_c1a87e71ff08889b7cb818649168b083.jpg
РИА Новости

Как участковый из Тюмени спас трех заложников

Вчера, 08:00
8738
© Фото : Управление МВД России по Тюменской областиСтарший участковый Владимир Дробот (справа) на вручении медали
Старший участковый Владимир Дробот (справа) на вручении медали
© Фото : Управление МВД России по Тюменской области
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Виктория Дубовская. Чужая квартира, громкие крики и нож, приставленный к горлу девочки, — год назад тюменскому участковому Владимиру Дроботу пришлось пойти на риск, чтобы обезвредить преступника, удерживающего трех человек. Сделав три выстрела, полицейский спас всех заложников. За смелость и профессионализм лейтенант полиции на этой неделе получил медаль "За отличие в охране общественного порядка".

Стечение обстоятельств

Информация о захвате заложников в доме на улице Бабарынка поступила в восьмой отдел полиции уже после полуночи. Как выяснилось позднее, хозяйка квартиры Наталья Иванова сама пустила незнакомца: пенсионерка открыла дверь, не поинтересовавшись, кто за ней находится.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Город Тюмень
Тридцатисемилетний житель Татарстана Роман Чернов случайно забрел в этот дом и стучался во все двери. Находившийся под действием сильных наркотиков незваный гость, схватив пенсионерку за волосы, нанес несколько ударов ножом. От криков проснулись внучки Ивановой: десятилетняя Таня и восьмилетняя Кристина (имена изменены). В итоге все оказались в заложниках.
Прибежавшие на крики люди попытались попасть квартиру, но Чернов запер дверь изнутри и пригрозил зарезать женщину и детей. После звонка в полицию прибыл 30-летний участковый Владимир Дробот, хотя его сюда привел не вызов, а след преступника.
Андрей Минчук умер на месте происшествия
7 сентября 2018, 08:00
"Налетела толпа подростков": 32-летний петербуржец погиб, защищая друга

"Шесть часов смотрел в одну точку"

Как признается сам полицейский, за семь лет работы в органах из табельного оружия он стрелял только на зачетах и тренировках. В тот вечер заступил на обычное ночное дежурство.
"После полуночи в дежурную часть сообщили: нападение на работника автомойки, — рассказывает Дробот РИА Новости. — Когда я подъехал и стал общаться с потерпевшим, в дежурку позвонили из дома неподалеку — там неадекватный человек угрожал кому-то убийством”.
Дробот логично предположил, что речь идет о том же преступнике. Сотрудник автомойки уточнил: перед тем как напасть, неизвестный почти шесть часов стоял у дороги и просто смотрел в одну точку. Около полуночи подошел и попросил сигарету. "Только отвернулся — тут же получил удар кулаком в голову", — рассказывал потерпевший. Он остался на ногах, быстро сориентировался, забежал в рабочее помещение, закрылся и вызвал полицию. Преступник двинулся дальше.
Старший лейтенант полиции Павел Зотов
15 января, 11:49
В Башкирии полицейский спас тонущего в реке пенсионера
По дороге Чернов повздорил с другой жительницей того же подъезда, и она тоже пожаловалась в полицию. Дробот оказался у квартиры с заложниками, следуя маршрутом неадекватного незнакомца.
Участковый стал убеждать Чернова открыть дверь. В ответ тот угрожал всех убить.
"Я пытался с ним поговорить, но он кричал, что у него заложники и он будет их убивать, — вспоминает Дробот. — Разумных требований не выдвигал, просил вызвать снайперов, тогда, дескать, "все бы закончилось".
Дверь попытались выбить — не получилось. Участковый доложил о ситуации в дежурную часть, но быстро понял, что медлить нельзя: в любой момент Чернов мог совершить непоправимое.
Вячеслав Дудин
2 мая, 08:00
Деревенский детектив. Как работает лучший участковый Костромской области

Разыскивается герой

У одного из молодых людей, прибежавших на помощь, созрел смелый план: проникнуть в квартиру через окно и, воспользовавшись эффектом неожиданности, открыть дверь полицейскому изнутри. Добираться до окна предстояло по карнизу из соседней квартиры. Пятый этаж.
Несмотря на ряд сложностей, молодой человек залез в нужную квартиру и спас одну из заложниц: он просто схватил Кристину, пока преступник не сообразил, что происходит, и ринулся с ней к двери. План сработал.
"Когда я зашел, Чернов сидел на полу рядом с женщиной, — продолжает Дробот. — Увидев меня, быстро притянул к себе девочку, приставил нож к ее горлу. Я достал оружие и предупредил: брось нож, иначе буду стрелять. Он не реагировал, все теснее прижимая к себе ребенка".
Сотрудник полиции
9 января, 07:56
В Подмосковье при конфликте погиб полицейский из Тверской области
Преступник практически полностью закрылся телом девочки, незащищенными оставались лишь плечо и рука с ножом. Быстро оценив ситуацию, Дробот понял, что у него нет выхода: в глазах Чернова не было "даже проблеска сознания". Участковый выстрелил. А потом еще дважды, точно попав плечо преступника. Позднее от полученных ран Чернов скончался.
После инцидента силовики провели проверку действий коллеги и признали, что у него действительно не было выбора. Его решительность спасла жизнь заложникам. Хотя Чернов нанес хозяйке квартиры не менее 20 ударов ножом, она выжила.
Пенсионерка долго находилась в реанимации, но сейчас уже дома. В полиции справедливо отмечают, что в этой истории два героя. К сожалению, храбрый молодой человек быстро скрылся с места происшествия, поэтому его пока не отблагодарили. "Продолжаем искать", — прокомментировали в УМВД России по Тюменской области.
9500000
Обсудить 2
Происшествия
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Друг погибшего в Подмосковье спецназовца рассказал подробности его убийства
00:54Глава МИД Бахрейна раскритиковал заявления Катара о саммитах в Мекке
00:35Американские авианосец и бомбардировщик провели учения в Аравийском море
00:33Мэй надеется укрепить взаимное сотрудничество между Британией и США
00:25Источник: ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром
00:16Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
00:14Еще более 35 регионов перейдут на цифровое телевещание
00:12Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
00:03На военном аэродроме в Сирии прогремели мощные взрывы
23:56Трамп пригрозил Мексике вывести американские компании из страны
23:45Саакашвили показал, как живет в Киеве
23:36В Подмосковье во время драки зарезали мужчину
23:33Источник сообщил о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево
23:03На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник
23:00Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG
22:58Катар не согласен с антииранскими заявлениями по итогам саммитов в Мекке
22:41Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США
22:33Лидер французских "Республиканцев" ушел в отставку после выборов в ЕП
22:29В Греции кандидаты от оппозиции возглавили Аттику и Афины
22:23Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Лента новостейМолния