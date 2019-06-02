Как участковый из Тюмени спас трех заложников

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Виктория Дубовская. Чужая квартира, громкие крики и нож, приставленный к горлу девочки, — год назад тюменскому участковому Владимиру Дроботу пришлось пойти на риск, чтобы обезвредить преступника, удерживающего трех человек. Сделав три выстрела, полицейский спас всех заложников. За смелость и профессионализм лейтенант полиции на этой неделе получил медаль "За отличие в охране общественного порядка".

Стечение обстоятельств

Информация о захвате заложников в доме на улице Бабарынка поступила в восьмой отдел полиции уже после полуночи. Как выяснилось позднее, хозяйка квартиры Наталья Иванова сама пустила незнакомца: пенсионерка открыла дверь, не поинтересовавшись, кто за ней находится.

Тридцатисемилетний житель Татарстана Роман Чернов случайно забрел в этот дом и стучался во все двери. Находившийся под действием сильных наркотиков незваный гость, схватив пенсионерку за волосы, нанес несколько ударов ножом. От криков проснулись внучки Ивановой: десятилетняя Таня и восьмилетняя Кристина (имена изменены). В итоге все оказались в заложниках.

Прибежавшие на крики люди попытались попасть квартиру, но Чернов запер дверь изнутри и пригрозил зарезать женщину и детей. После звонка в полицию прибыл 30-летний участковый Владимир Дробот, хотя его сюда привел не вызов, а след преступника.

"Шесть часов смотрел в одну точку"

Как признается сам полицейский, за семь лет работы в органах из табельного оружия он стрелял только на зачетах и тренировках. В тот вечер заступил на обычное ночное дежурство.

"После полуночи в дежурную часть сообщили: нападение на работника автомойки, — рассказывает Дробот РИА Новости. — Когда я подъехал и стал общаться с потерпевшим, в дежурку позвонили из дома неподалеку — там неадекватный человек угрожал кому-то убийством”.

Дробот логично предположил, что речь идет о том же преступнике. Сотрудник автомойки уточнил: перед тем как напасть, неизвестный почти шесть часов стоял у дороги и просто смотрел в одну точку. Около полуночи подошел и попросил сигарету. "Только отвернулся — тут же получил удар кулаком в голову", — рассказывал потерпевший. Он остался на ногах, быстро сориентировался, забежал в рабочее помещение, закрылся и вызвал полицию. Преступник двинулся дальше.

По дороге Чернов повздорил с другой жительницей того же подъезда, и она тоже пожаловалась в полицию. Дробот оказался у квартиры с заложниками, следуя маршрутом неадекватного незнакомца.

Участковый стал убеждать Чернова открыть дверь. В ответ тот угрожал всех убить.

"Я пытался с ним поговорить, но он кричал, что у него заложники и он будет их убивать, — вспоминает Дробот. — Разумных требований не выдвигал, просил вызвать снайперов, тогда, дескать, "все бы закончилось".

Дверь попытались выбить — не получилось. Участковый доложил о ситуации в дежурную часть, но быстро понял, что медлить нельзя: в любой момент Чернов мог совершить непоправимое.

Разыскивается герой

У одного из молодых людей, прибежавших на помощь, созрел смелый план: проникнуть в квартиру через окно и, воспользовавшись эффектом неожиданности, открыть дверь полицейскому изнутри. Добираться до окна предстояло по карнизу из соседней квартиры. Пятый этаж.

Несмотря на ряд сложностей, молодой человек залез в нужную квартиру и спас одну из заложниц: он просто схватил Кристину, пока преступник не сообразил, что происходит, и ринулся с ней к двери. План сработал.

"Когда я зашел, Чернов сидел на полу рядом с женщиной, — продолжает Дробот. — Увидев меня, быстро притянул к себе девочку, приставил нож к ее горлу. Я достал оружие и предупредил: брось нож, иначе буду стрелять. Он не реагировал, все теснее прижимая к себе ребенка".

Преступник практически полностью закрылся телом девочки, незащищенными оставались лишь плечо и рука с ножом. Быстро оценив ситуацию, Дробот понял, что у него нет выхода: в глазах Чернова не было "даже проблеска сознания". Участковый выстрелил. А потом еще дважды, точно попав плечо преступника. Позднее от полученных ран Чернов скончался.

После инцидента силовики провели проверку действий коллеги и признали, что у него действительно не было выбора. Его решительность спасла жизнь заложникам. Хотя Чернов нанес хозяйке квартиры не менее 20 ударов ножом, она выжила.