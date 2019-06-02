В США очень редкая и ядовитая змея прокатилась на каяке

"Я счастлив, что так близко познакомился с редкой змеей. Это была самая спокойная рептилия из всех, что я когда-либо видел. Змея не пыталась уплыть или залезть в лодку. Она просто спокойно сидела на весле", — поделился впечатлениями Джонатан.