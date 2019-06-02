В США очень редкая и ядовитая змея прокатилась на каяке

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В американском штате Мичиган супружеская пара отправилась на рыбалку и встретила там очень редкую ядовитую змею. Она сопровождала семью, лежа на весле, до тех пор, пока отдыхающие не вернулись на берег, сообщает Fox News.
Джонатан и Джессика Хотэм плыли по озеру, выбирая самое удачное место для рыбалки.
В воде они увидели змею. Для того, чтобы она не забралась в байдарку, Джонатану пришлось поймать ее в сеть.
Выяснилось, что рептилия - это цепочный карликовый гремучник или массасауга, – единственная ядовитая змея в штате Мичиган. Этот вид находится на грани исчезновения и охраняется государством.
Оказавшись в сети, змея отказалась возвращаться в воду. Пара посадила ее на весло, таким образом гремучник добрался до берега.
"Я счастлив, что так близко познакомился с редкой змеей. Это была самая спокойная рептилия из всех, что я когда-либо видел. Змея не пыталась уплыть или залезть в лодку. Она просто спокойно сидела на весле", — поделился впечатлениями Джонатан.
Когда семья Хотэм причалила к берегу, змея уползла в траву.
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