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РИА Новости
Туризм

Опрос: более половины россиян испытывают стресс во время отпуска

Вчера, 12:14
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© Depositphotos / Tinatin1Грустная девушка с чемоданом
Грустная девушка с чемоданом
© Depositphotos / Tinatin1
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Стресс во время отпуска и при подготовке к нему испытывают 54% российских туристов, сообщает momondo.ru.
Эксперты опросили около тысячи пользователей в возрасте от 18 до 65 лет и выяснили, что их беспокоит во время путешествия и при подготовке к нему. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.

Страх полета и забытые вещи

Организация поездки и дорога до места назначения – источник стресса для каждого пятого отпускника. При этом за последние три года число туристов, у которых перелеты вызывают неприятные ощущения, сократилось на 4%, а уровень раздражения, связанного с планированием поездки, увеличился на 7%.
Чуть менее половины опрошенных (46%) беспокоятся, что их рейс могут задержать, а каждый пятый боится опоздать на самолет. Столько же респондентов переживает о том, все ли они собрали в поездку.
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Для 40% наших соотечественников причиной стресса выступают очереди в аэропортах, мысли о правильности оформления билетов и других документов для поездки не покидают 38% туристов. Причиной переживаний для 14% оказывается качество питания в дороге.

Чужой язык и мысли о доме

После прилета в пункт назначения волнение россиян уменьшается, но не пропадает – 28% туристов переживают о том, как добраться из аэропорта до места проживания.
Стресс непосредственно во время отдыха испытывают 10% респондентов. Основные причины - страх заболеть, а также необходимость разбираться в курсе валют, говорить на другом языке и учитывать культурные особенности местных жителей.
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Финансовые вопросы и беспокойства о погоде – причина тревожного состояния на курорте для 39% опрошенных. Чуть меньше – 38% – сталкивались со стрессом из-за потери или кражи вещей. Почти трети россиян (32%) не удается полностью отключиться в отпуске: они постоянно думают о том, все ли в порядке дома и на работе. Столько же туристов страдают из-за джетлага и разницы во времени.
Примечательно, что во время путешествий мужчины переживают меньше женщин – 42% против 35%. Наименее подвержены волнениям туристы в возрасте 36-55 лет. Почти половина из них (45%) на вопрос о возникновении стресса в туре ответила отрицательно. Наименее стрессоустойчивы путешественники в возрасте от 23 до 35 лет: всего 32% опрошенных не сталкивались с волнением во время отпуска.
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