Опрос: более половины россиян испытывают стресс во время отпуска

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Стресс во время отпуска и при подготовке к нему испытывают 54% российских туристов, сообщает momondo.ru.

Эксперты опросили около тысячи пользователей в возрасте от 18 до 65 лет и выяснили, что их беспокоит во время путешествия и при подготовке к нему. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.

Страх полета и забытые вещи

Организация поездки и дорога до места назначения – источник стресса для каждого пятого отпускника. При этом за последние три года число туристов, у которых перелеты вызывают неприятные ощущения, сократилось на 4%, а уровень раздражения, связанного с планированием поездки, увеличился на 7%.

Чуть менее половины опрошенных (46%) беспокоятся, что их рейс могут задержать, а каждый пятый боится опоздать на самолет. Столько же респондентов переживает о том, все ли они собрали в поездку.

Для 40% наших соотечественников причиной стресса выступают очереди в аэропортах, мысли о правильности оформления билетов и других документов для поездки не покидают 38% туристов. Причиной переживаний для 14% оказывается качество питания в дороге.

Чужой язык и мысли о доме

После прилета в пункт назначения волнение россиян уменьшается, но не пропадает – 28% туристов переживают о том, как добраться из аэропорта до места проживания.

Стресс непосредственно во время отдыха испытывают 10% респондентов. Основные причины - страх заболеть, а также необходимость разбираться в курсе валют, говорить на другом языке и учитывать культурные особенности местных жителей.

Финансовые вопросы и беспокойства о погоде – причина тревожного состояния на курорте для 39% опрошенных. Чуть меньше – 38% – сталкивались со стрессом из-за потери или кражи вещей. Почти трети россиян (32%) не удается полностью отключиться в отпуске: они постоянно думают о том, все ли в порядке дома и на работе. Столько же туристов страдают из-за джетлага и разницы во времени.