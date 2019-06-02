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РИА Новости
Туризм

Определены страны, где российские туристы отдыхают дольше всего

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Александр СоловскийАргентина, Буэнос-Айрес
Аргентина, Буэнос-Айрес
© РИА Новости / Александр Соловский
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Средняя продолжительность поездки российских туристов за границу за последний год сократилась с 9,3 до 8,7 дня. При этом нередко отдыхающие проводят в туре менее недели, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса определили, на сколько дней путешественники едут за рубеж и назвали страны, где они проводят больше всего времени. Для расчетов были использованы данные о средней продолжительности поездок за границу с 1 января по 30 мая 2018 и 2019 годов.
Выяснилось, что в Канаде туристы отдыхают в среднем более месяца, около трех недель остаются в Аргентине, Австралии, Новой Зеландии и США. Все эти направления сильно удалены от России и не подходят для коротких поездок на выходные.
В Белоруссии путешественники проводят меньше всего времени - в среднем два дня. Минск традиционно занимает лидирующие позиции в рейтингах зарубежных городов, в которые можно слетать на выходные. Кроме того, это удобная транзитная точка, быстро осмотрев которую, можно отправиться в страны ЕС.
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Чуть больше времени – четыре- пять дней – наши соотечественники проводят в Швеции, Финляндии, Монголии и Латвии.
"Короткое путешествие на выходные или на несколько дней – это удобный формат отдыха, который позволяет быстро и относительно бюджетно перезагрузиться и получить массу новых впечатлений, - комментирует директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов. - Кроме того, такой отдых можно совместить с праздничными днями. При правильном планировании в год можно организовать до шести небольших поездок, добавив несколько дней отпуска к официальным выходным".
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