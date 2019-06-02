Пассажиры рассказали, по каким критериям они выбирают аэропорт

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Эксперты провели опрос среди путешественников, вылетающих из Москвы, и выяснили, на что они обращают внимание при выборе аэропорта, сообщает OZON.travel.

Так, 43% респондентов признались, что для них при покупке билета важна надежность авиакомпании и цена за перелет, а аэропорт не важен. Четверть пассажиров выбирают более удобный аэропорт, только если разница в стоимости авиабилетов при отправлении из другой воздушной гавани незначительна. Еще 25% летают только из конкретного аэропорта и исключения делают лишь для перемещений по сложному маршруту. Всего 7% туристов принципиально покупают авиабилеты с вылетом из полюбившегося хаба.

В Москве 39% авиапассажиров предпочитают путешествовать из Шереметьево, свидетельствуют данные опроса. Вылет из Внуково удобен для 28% опрошенных, из Домодедово - для 21%, из Жуковского - для 12%.