Названы страны с самыми дешевыми перелетами между городами

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Средний чек на авиаперелеты внутри России в январе-мае 2019 года составил 8 461 рубль, и это самый бюджетный вариант путешествий внутри страны по сравнению с другими регионами мира, сообщает Biletix.

На Ближнем Востоке и в Средней Азии средняя стоимость внутренних перелетов составляет 9 319 рублей, в Юго-Восточной Азии, Индии и Китае – 10 893 рублей, в ЕС – 11 474 рубля, в Южной Америке – 14 047 рублей, в Северной Америке – 15 144 рубля, в Африке – 17 013 рублей. Во всех регионах эксперты анализировали стоимость авиабилетов с багажом и в обе стороны.

По данным сервиса, за год в России, Северной Америке и Африке средний чек вырос, а в ЕС, странах Южной Америки, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Средней Азии, напротив, уменьшился.