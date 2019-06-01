В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
По данным издания, мигранты пытались добраться берегов Великобритании на восьми лодках. Отмечается, что среди задержанных было несколько детей. Восемь человек достигли прибрежного городка Уинчелси в графстве Восточный Суссекс.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, в которой их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.
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