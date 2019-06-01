В Северной Ирландии обезвредили найденную под полицейским автомобилем бомбу

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полиция Северной Ирландии обезвредила взрывное устройство, обнаруженное под полицейским автомобилем в Белфасте, сообщается в пресс-релизе ведомства.
"Очень повезло, что это устройство было обнаружено до того, как оно взорвалось, и никто не был убит или серьезно ранен. Оно было явно предназначено для того, чтобы убить сотрудника полиции", - заявил старший инспектор Шон Райт.
Сообщается, что правоохранительные органы начали расследование инцидента.
"Мы думаем, что эта попытка убийства была совершена ... республиканцами-диссидентами", - отметили в полиции.
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