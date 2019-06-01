В Нижегородской области ребенок погиб при опрокидывании автомобиля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Шесть человек, в том числе 4 ребенка, пострадали при опрокидывании автомобиля в Нижегородской области, один ребенок погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в субботу около 18.20 в городе Навашино на улице Советской.

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина совершила опрокидывание. В ДТП пострадали 7 человек, в том числе 4 ребенка. Один ребёнок 2018 года рождения погиб. 6 пострадавших доставлены в больницу", - говорится в сообщении ведомства.