Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T22:50Z
https://ria.ru/20190601/1555180076.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155517/39/1555173976_0:156:3363:2048_1036x0_80_0_0_67c8f6c1aa344f45b24bef0c085f73d5.jpg
РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85 человек

Вчера, 22:50
19158
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкРазбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019
Разбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 85 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
По информации ведомства, среди них 39 работников завода и 46 жителей города. Госпитализация потребовалась 16 пострадавшим.
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 18:58
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы за день до взрывов
"Из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 — средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам", — говорится в сообщении Минздрава.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, в тушении огня участвовали более 400 спасателей и свыше 50 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
В Дзержинске, а также в соседних населенных пунктах Пыра, Желнино и Лесной Кордон ввели режим ЧС.
Власти города сообщили, что химической угрозы заражения в Дзержинске нет, как нет и угрозы новых взрывов. Радиационный фон находится в норме, концентрация загрязняющих веществ в воздухе в районе жилых кварталов — ниже предельно допустимых значений.
Сегодняшний инцидент — уже второй на заводе "Кристалл" в этом году. В начале апреля в цеху по производству взрывчатки оборонно-промышленного предприятия прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание.
Скриншот видео взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. 1 июня 2019
Вчера, 13:57
"Было слышно в Нижнем Новгороде": очевидцы рассказали о ЧП в Дзержинске
1123333627
Обсудить 6
Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
Популярные комментарии
Просил же ура патриотов не радоваться крушению вертолёта в США , потому что после этого у нас сразу какая то беда случается ..
1 июня, 23:14
Прорывы кошельков
21112014
Безумно жалко простых людей, рабочих, спецов, инженеров ... Остаётся только сожалеть о всеобщем пофигизме в отношении норм безопасности, даже на ТАКОМ производстве!!!
2 июня, 00:27
Вась Вась
1500601
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37Ту-22М3М получил штангу дозаправки, снятую после подписания СНВ
12:31В Москве вспыхнул пожар в реконструируемом павильоне на ВДНХ
12:28ФСИН начала проверку видео с банкетом для заключенных в орловской колонии
12:14Опрос: более половины россиян испытывают стресс во время отпуска
12:12В Дзержинске открыли горячую линию для бизнеса после ЧП на заводе
12:06В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом
12:01Столкнувшийся с грузовиком в Адыгее поезд продолжил путь Нижневартовск
12:00На Украине один человек погиб из-за обрушения крыши сцены на рок-фестивале
11:59В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:57Жители Дзержинска вышли на субботник, чтобы восстановить город после ЧП
11:55Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
11:51К инженерной разведке на заводе в Дзержинске привлекли Росгвардию
11:43В Дзержинске взрывы повредили остекление более 450 зданий
11:33В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП
11:30В Дзержинске пять зданий были разрушены из-за взрывов на заводе
11:24Матпомощь пострадавшим от взрыва в Дзержинске выделят в понедельник
11:21СМИ: в Ираке француза приговорили к смертной казни за принадлежность к ИГ*
11:16В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
11:14В ДНР за пять дней пострадали из-за обстрелов шесть мирных жителей
11:08Глава Социал-демократической партии Германии объявила об отставке
Лента новостейМолния