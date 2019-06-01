Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85 человек

Разбитые стекла в жилом доме в Дзержинске. 1 июня 2019

Взрыв на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 85 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

По информации ведомства, среди них 39 работников завода и 46 жителей города. Госпитализация потребовалась 16 пострадавшим.

"Из них одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 — средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам", — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, в тушении огня участвовали более 400 спасателей и свыше 50 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

В Дзержинске, а также в соседних населенных пунктах Пыра, Желнино и Лесной Кордон ввели режим ЧС.

Власти города сообщили, что химической угрозы заражения в Дзержинске нет, как нет и угрозы новых взрывов. Радиационный фон находится в норме, концентрация загрязняющих веществ в воздухе в районе жилых кварталов — ниже предельно допустимых значений.