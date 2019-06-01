В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа

"Это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. При этом система обработки и транспортировки багажа в аэропорту функционирует в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

"В ближайшие время прогнозируется стабилизация ситуации. Администрация аэропорта приносит извинения пассажирам и авиакомпаниям за доставленные неудобства", — добавил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту произошел сбой в системе выдачи багажа. Знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новости, что проблемы в терминалах D, E и F еще не решены.