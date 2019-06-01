Источник сообщил о проблемах с выдачей багажа в трех терминалах Шереметьево

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту "Шереметьево" наблюдаются сразу в нескольких терминалах и все еще не решены, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, такое происходит не в первый раз, это системная проблема, поскольку гавани не хватает сотрудников и диспетчеризации.

Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщали, что в "Шереметьево" произошел сбой в системе выдачи багажа. В пресс-службе аэропорта РИА Новости сообщили, что задержки только в терминале F, в ближайшее время проблему решат.

"Задержки наблюдаются по всему аэропорту - не только в терминале F, но и в терминалах D и E. Авиакомпаниям приходится буквально эвакуировать своих сотрудников, доходит чуть ли не до драк. На месте работает полиция", - рассказал источник.

Аэропорт сейчас собирает кризисный штаб для решения сложившейся ситуации, рассказал он.

По словам собеседника, "проблема серьезная, системная, ей не первый день".

"Аэропорту не хватает сотрудников, которые отвечают за погрузку и разгрузку, не хватает диспетчеризации - программы, способной просчитать, сколько машин и куда надо подогнать", - сказал источник.