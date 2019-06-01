В ЛНР сообщили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Жительница поселка Донецкий самопровозглашенной Луганской народной республики ранена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.

"1 июня в районе 20.00 (совпадает с мск) в результате обстрела со стороны позиций ВСУ пострадала жительница населенного пункта Донецкий", - сообщили в пресс-службе.