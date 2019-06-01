Саперы не нашли взрывных устройств на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Саперы Росгвардии обследовали территорию завода "Кристалл" в Дзержинске, где днем произошли два взрыва, и не нашли взрывоопасных предметов, угрожающих жизни людей, сообщили РИА Новости в управлении спецслужбы по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, пострадали 82 человек, 15 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"На место происшествия выезжали саперы инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области. Они обследовали место происшествия. Взрывных устройств, угрожающих жизни людей, не обнаружено", - рассказали в пресс-службе ведомства.