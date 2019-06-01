Жители Дзержинска объединились для помощи пострадавшим от взрывов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Жители нижегородского Дзержинска объединились под тегом #ДзержинскВместе для помощи тем, кто пострадал от взрывов на заводе, сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда "Волонтер Дзержинск" Жители нижегородского Дзержинска объединились под тегом #ДзержинскВместе для помощи тем, кто пострадал от взрывов на заводе, сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда "Волонтер Дзержинск" "ВКонтакте"

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, пострадали 82 человек, 15 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"Выбиты стекла, не открываются двери. Нужна помощь пожилым людям, которые самостоятельно не могут устранить последствия взрыва. Объявляем общий сбор всех, кто готов оказать посильную помощь. Просим захватить рабочие перчатки", - говорится в сообщении группы.

В группе "Молодежь Дзержинска" в ВК появились фотографии одной из школ, в которую пришли жители города, чтобы помочь прибраться перед открытием пришкольных лагерей.

"Уже на нескольких объектах сегодня совместными усилиями помогали восстанавливать помещения волонтеры и неравнодушные жители города… 2 июня мы приглашаем всех оказать помощь пострадавшим в их домах, а также в образовательных и других учреждениях, от последствий взрывной волны", - говорится в обращении.