Из Сирии выпустили два снаряда по контролируемой Израилем части Голан

Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах. Архивное фото

Линия разъединения Израиля и Сирии на Голанских высотах

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн - РИА Новости. Израильские военные сообщили, что засекли пуски двух ракет или мин с территории Сирии по контролируемой ими части Голанских высот.

Информации о пострадавших и ответных действиях не поступало.

"Два снаряда были выпущены из Сирии в направлении горы Хермон. О пострадавших не сообщается", - сказано в релизе.