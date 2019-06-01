Из Сирии выпустили два снаряда по контролируемой Израилем части Голан

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн - РИА Новости. Израильские военные сообщили, что засекли пуски двух ракет или мин с территории Сирии по контролируемой ими части Голанских высот.
Информации о пострадавших и ответных действиях не поступало.
"Два снаряда были выпущены из Сирии в направлении горы Хермон. О пострадавших не сообщается", - сказано в релизе.
В прошлом на обстрелы из соседней страны, в том числе непреднамеренные, израильтяне не раз отвечали огнем по позициям сирийских войск.
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