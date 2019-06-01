Мирного завершения конфликта в Донбассе пока не предвидится, считают в Раде

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе пока не предвидится, в частности из-за отношения президента Украины Владимира Зеленского к переговорному процессу с Россией.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией. Сам Зеленский позже заявил, что хочет провести опрос, а не референдум. Отвечая на вопрос журналиста о том, "будут ли переговоры с Россией", президент ответил отрицательно.