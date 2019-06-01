При столкновении поезда с бензовозом в Адыгее пострадали 15 человек

На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

"Машинист и помощник машиниста получили травмы различной степени тяжести. Тринадцать пассажиров поезда обратились за медицинской помощью (ссадины, психологическая помощь) на вокзале Краснодар", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что травмы получил водитель автоцистерны, врезавшейся в состав.

Инцидент произошел около 15:00 по московскому времени на перегоне Шеджий — Энем-2 однопутного участка Энем — Горячий Ключ. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер — Нижневартовск. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

От удара грузовик загорелся. По словам представителя экстренных служб, огонь охватил также один из вагонов и локомотив. На место происшествия прибыл пожарный поезд, возгорание потушено.

Позже представитель экстренных служб уточнил, что грузовик перевозил дизельное топливо. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров.