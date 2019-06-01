Дочь Алсу отдала выигрыш в "Голосе" на благотворительность

Микелла Абрамова во время проведения конкурса молодых исполнителей "Детская Новая волна-2019" в международном детском центре "Артек" в Крыму

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Дочь Алсу Микелла Абрамова передала завоёванный на музыкальном проекте "Голос.Дети" приз в миллион рублей Благотворительному фонду помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой, сообщил председатель правления фонда Владимир Вавилов.

"Она стала победителем шоу "Голос" 26 апреля, а 29-го подписала договор на вручение мне денег, которые выиграла, и сказала: "Я передаю этот миллион для ваших деток", - сказал Вавилов в ходе благотворительного концерта, который прошел в День защиты детей в Казани.

Недетский скандал

В апреле победительнице шестого сезона шоу "Голос. Дети" стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Она заработала примерно 56 процентов голосов зрителей. Итог финала вызвал широкий общественный резонанс.

Ведущий Максим Галкин заявил, что победительница "объективно" уступает другим участникам. По его мнению, итоги голосования связаны с популярностью матери девочки и друзей семьи, которые призывали голосовать за нее, однако у родителей других конкурсантов такой возможности не было.

Наставница телепроекта, певица Светлана Лобода прокомментировала результаты финала одним смайлом. Хотя победила ее подопечная, она опубликовала в Instagram фотографии двух других "своих" детей — Нино Чеснер и Роберта Багратяна.

После скандала некоторые артисты поддержали Абрамову. Певица Валерия назвала ее победу на "Голосе" заслуженной. Диана Гурцкая назвала формат соревнования "жестким". Однако она признала, что Микелла спела отлично.

На фоне шумихи Первый канал обратился за помощью к международной компании Group-IB, специализирующейся на расследовании преступлений в киберпространстве. После публикации промежуточных итогов проверки 16 мая результаты финала были аннулированы. Компания обнаружила автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой. В накрутке голосов участвовали примерно 300 телефонных номеров, с которых отправили около восьми тысяч сообщений.

Первый канал провел новый спецвыпуск финала проекта 25 мая, в котором Абрамова решила не принимать участие. На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями. Каждому из них достался приз в миллион рублей, а также возможность записаться в студии “Юниверсал мьюзик”.

Заявление против Алсу

Такое решение не устроило брата участницы шоу "Голос. Дети" Ильгиза Валеева. Он подал заявление в полицию с требованием возбудить дело против Алсу и ее мужа Яна Абрамова. По словам адвоката Искандера Фахретдинова, мужчина не согласен с результатами голосования в шоу "Голос. Дети", которые объявили 24 апреля в прямом эфире Первого канала.