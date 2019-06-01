Движение на месте столкновения поезда и автоцистерны в Адыгее восстановили

На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019

© Фото : МЧС России На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Движение на месте столкновения пассажирского поезда с автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел около 15.00 мск на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного участка Энем – Горячий Ключ. По данным СКЖД, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер – Нижневартовск.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика, его машина загорелась, но пожар локализовали.

"В 20.29 движение полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.