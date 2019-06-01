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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 82

Вчера, 20:53
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Более 80 человек пострадали при взрывах на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На 20:30 мск пострадали 82 человека, 15 из них госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции и кинологической службы неподалеку от завода Кристал в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 17:13
Из-за взрывов на заводе в Дзержинске были повреждены пять зданий
Ранее днем в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. После этого возник пожар. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров — 800 на территории завода и 400 в лесном массиве.
В настоящее время пожар на территории ГосНИИ "Кристалл" ликвидирован. В тушении огня участвовали более 400 спасателей и свыше 50 единиц техники.
В Дзержинске, а также в соседних поселках Пыра, Желнино и Лесной Кордон через несколько часов после взрывов ввели режим ЧС.
Глава города Иван Носков поспешил успокоить людей, что химической угрозы заражения в Дзержинске нет, как нет и угрозы повторных взрывов. Власти сообщили, что радиационный фон находится в норме. Региональное управление Роспотребнадзора после исследования проб воздуха в районе жилых кварталов отчиталось, что концентрация загрязняющих веществ — ниже предельно допустимых значений.
Сегодняшний инцидент — уже второй на предприятии в этом году. В начале апреля в цеху по производству взрывчатки оборонно-промышленного предприятия прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание.
Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧП
Вчера, 15:18
Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
Популярные комментарии
Мы просто погрузились в иллюзию фейкового величия. А реальность бъет по нашим головам и призывает ЗАЙМИТЕСЬ СТРАНОЙ.
1 июня, 22:06
АСАртур Саляхов
2901004
Бедные люди! Что творится в стране? Заводы, которые еще остались -взрываются, Чемезов предупреждает что производство вагонов в стране будет остановлено, самолеты ломаются-ну что еще для полного счастья-чтоб ПЕскову все объяснили, а то ведь не поверит.
1 июня, 21:45
dd.rwk
2000204
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