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РИА Новости
Культура

Мединский призвал прощать историческому кино неточности и гиперболы

Вчера, 20:36
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр культуры Владимир Мединский на IV Московском культурном форуме
Министр культуры Владимир Мединский на IV Московском культурном форуме
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский считает, что определенный художественный вымысел в исторических фильмах допустим, так как "кино - это творческий продукт" и создатели могут прибегать к гиперболам ради общего замысла. В качестве примера он привел "Семнадцать мгновений весны" и "Спасти рядового Райана".
"В том, что касается исторической правды, тут не надо перегибать палку. Какие-то огрехи всегда можно простить, все-таки кино - это всегда творческий продукт. Создатели осознанно прибегают к каким-то гиперболам, и исторические неточности специально делали", - сказал Мединский на своей лекции в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".
Министр культуры РФ Владимир Мединский на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
13 мая, 08:07
Мединский рассказал, какие фильмы в приоритете у министерства культуры
В качестве примера он привел культовый фильм Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны".
"Не сомневайтесь, что все военные консультанты знали, что эсэсовцы не носили в 1945 году черную форму, но согласились, что так гораздо страшнее", - сказал министр.
Говоря о фильме "Братство" Павла Лунгина, который подвергался критике, министр отметил, что в картине прежде всего отображен "определенный взгляд на события".
"Там был консультант, отвоевавший весь Афганистан, фильм снят по книге генерала-полковника Ковалева (работавшего в Афганистане во время войны), там претензии были не столько к достоверности, сколько к тенденциозности", - сказал министр.
Мединский подчеркнул, что говоря о исторических неточностях, не надо путать документальное и художественное кино.
"Есть такой замечательный американский фильм Стивена Спилберга "Спасти рядового Райана". Это, на мой взгляд, мегаталантливое кино, но ничего подобного в истории Второй мировой войны никогда не было", - сказал министр.
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4210725
Обсудить 9
КультураВладимир МединскийРоссия
Популярные комментарии
Эти "неточности и гиперболы" часто бывают грубыми манипуляциями фактами, откровенным враньем и просто поливанием помоями нашей истории. Нужно понимать, что художественные фильмы на исторические темы смотрят миллионы людей, и у них формируется определенный взгляд на события прошлых лет. Например, в фильме "Сволочи" деяния Гитлерюргенда приписали Красной Армии - тоже неточность? Судя по "Штрафбату",
1 июня, 20:59
YSYuri SPb
1100001
Исторические факты искажать нельзя, и тут я с В.Р. полностью не согласен. Якобы "историческое кино" фальсифицирует историю, заменяет факты домыслами. Володарсих и радзинских нельзя допускать и близко ни к кино, ни к литературе.
1 июня, 21:13
Владимир Ф. Быченков
1000000
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