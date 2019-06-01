Мединский призвал прощать историческому кино неточности и гиперболы

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский считает, что определенный художественный вымысел в исторических фильмах допустим, так как "кино - это творческий продукт" и создатели могут прибегать к гиперболам ради общего замысла. В качестве примера он привел "Семнадцать мгновений весны" и "Спасти рядового Райана".

"В том, что касается исторической правды, тут не надо перегибать палку. Какие-то огрехи всегда можно простить, все-таки кино - это всегда творческий продукт. Создатели осознанно прибегают к каким-то гиперболам, и исторические неточности специально делали", - сказал Мединский на своей лекции в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".

В качестве примера он привел культовый фильм Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны".

"Не сомневайтесь, что все военные консультанты знали, что эсэсовцы не носили в 1945 году черную форму, но согласились, что так гораздо страшнее", - сказал министр.

Говоря о фильме "Братство" Павла Лунгина, который подвергался критике, министр отметил, что в картине прежде всего отображен "определенный взгляд на события".

"Там был консультант, отвоевавший весь Афганистан, фильм снят по книге генерала-полковника Ковалева (работавшего в Афганистане во время войны), там претензии были не столько к достоверности, сколько к тенденциозности", - сказал министр.

Мединский подчеркнул, что говоря о исторических неточностях, не надо путать документальное и художественное кино.