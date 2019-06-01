Заявители на американскую визу теперь должны указать ссылки на свои соцсети

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Подающие заявления на визу США теперь должны будут указывать имена своих аккаунтов в социальных сетях, сообщил в субботу РИА Новости представитель Госдепартамента.

"Государственный департамент обновил бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы, чтобы запрашивать дополнительную информацию, в том числе об идентификаторах в социальных сетях, у большинства подающих на американскую визу", — сказал собеседник агентства.

Он не стал называть конкретную дату, но, по информации издания Hill , новые правила вступили в силу 31 мая.

"Сбор этой дополнительной информации от подающих на визу усовершенствует наш процесс проверки этих заявителей и подтверждения их личности", — добавил сотрудник Госдепартамента.

Он напомнил, что эта инициатива была озвучена еще в марте 2017 года в указе президента США Дональда Трампа об ужесточении проверок желающих въехать в США.

Hill со ссылкой на представителя Госдепа пишет, что в заявлении есть возможность указать, что заявитель не пользуется соцсетями, но если это окажется неправдой, могут быть "серьезные иммиграционные последствия".