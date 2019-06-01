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РИА Новости

Заявители на американскую визу теперь должны указать ссылки на свои соцсети

Вчера, 20:04
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США и американская виза
Денежные купюры США и американская виза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Денежные купюры США и американская виза. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Подающие заявления на визу США теперь должны будут указывать имена своих аккаунтов в социальных сетях, сообщил в субботу РИА Новости представитель Госдепартамента.
"Государственный департамент обновил бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы, чтобы запрашивать дополнительную информацию, в том числе об идентификаторах в социальных сетях, у большинства подающих на американскую визу", — сказал собеседник агентства.
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Он не стал называть конкретную дату, но, по информации издания Hill, новые правила вступили в силу 31 мая.

"Сбор этой дополнительной информации от подающих на визу усовершенствует наш процесс проверки этих заявителей и подтверждения их личности", — добавил сотрудник Госдепартамента.

Он напомнил, что эта инициатива была озвучена еще в марте 2017 года в указе президента США Дональда Трампа об ужесточении проверок желающих въехать в США.
Hill со ссылкой на представителя Госдепа пишет, что в заявлении есть возможность указать, что заявитель не пользуется соцсетями, но если это окажется неправдой, могут быть "серьезные иммиграционные последствия".
По словам чиновника, эти меры направлены на "выявление террористов, угроз общественной безопасности и других опасных лиц", чтобы не допустить их в страну.
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