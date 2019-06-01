В Адыгее госпитализировали водителя цистерны, столкнувшейся с поездом

На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019

© Фото : МЧС России На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Водитель автоцистерны, столкнувшийся на железнодорожном переезде с пассажирским поездом в Адыгее, госпитализирован в Энемскую районную больницу, все пассажиры поезда, в том числе 15 детей, доставлены в Краснодар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Водитель грузового автомобиля в настоящее время госпитализирован в Энемскую районную больницу. Пассажиры поезда в количестве 189 человек, из которых 15 детей, на девяти автобусах доставлены в Краснодар для дальнейшей отправки к месту назначения", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, в настоящее время проводятся работы по восстановлению поврежденных опор контактных сетей и обследование железнодорожного полотна.