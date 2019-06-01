В Адыгее госпитализировали водителя цистерны, столкнувшейся с поездом

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Водитель автоцистерны, столкнувшийся на железнодорожном переезде с пассажирским поездом в Адыгее, госпитализирован в Энемскую районную больницу, все пассажиры поезда, в том числе 15 детей, доставлены в Краснодар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Водитель грузового автомобиля в настоящее время госпитализирован в Энемскую районную больницу. Пассажиры поезда в количестве 189 человек, из которых 15 детей, на девяти автобусах доставлены в Краснодар для дальнейшей отправки к месту назначения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время проводятся работы по восстановлению поврежденных опор контактных сетей и обследование железнодорожного полотна.
Инцидент произошел около 15.00 мск на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного участка Энем – Горячий Ключ. По данным СКЖД, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер – Нижневартовск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика, его машина загорелась, но пожар локализовали.