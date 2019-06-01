Мединский предложил объявить 2021 год в России Годом музеев

По словам министра, ранее Года музеев в России не проводилось, но подобные тематические года имеют позитивное влияние на культурную сферу. 2019 год объявлен в России Годом театра, 2020-й - Годом народного творчества.

"Хотел бы выступить с инициативой проведения Года музеев в России в 2021 году… И, если музейное сообщество консолидировавшись, с подобной инициативой обратится к Минкультуры, то мы обязательно представим её (президенту) Владимиру Владимировичу Путину и надеемся, что нам не придётся ждать очереди. Уверен, что это будет очень полезно музейному сообществу", - сказал Мединский на общем собрании Союза музеев России в Царицыно.