Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.

"Арестовали на один месяц и семь дней, обжаловать будем обязательно", - сказал Сарбашев.

Как сообщил адвокат, он просил отпустить его подзащитного под залог 1,5 миллиона рублей, а также отложить рассмотрение ходатайства следствия на 72 часа для предоставления характеризующих материалов.

Со слов защитника, Кулаков заявил, что убитая была его правой рукой, его "глазами и ушами" и "глупо было лишаться такого человека". Также он добавил, что Кулаков не контролировал личную жизнь убитой.

Как ранее сообщил источник в правоохранительных органах, женщина могла быть задушена в безлюдном месте, куда ее выманили на свидание.

Ранее в ГСУСК России по Московской области сообщили о задержании Кулакова по подозрению в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе обвиняемый убил свою 39-летнюю знакомую, "к которой испытывал личные неприязненные отношения", после чего скрылся с места происшествия. Кулаков вину не признает.