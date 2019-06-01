Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Цеповязу доставляли деликатесы на десятки тысяч рублей в месяц Знакомый заключенного посещал его несколько раз в месяц, передавая дорогие сорта сыра и колбасы, красную рыбу, икру и сырое мясо, рассказали в прокуратуре.