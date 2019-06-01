Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Прокуратура проверит появившееся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами, сообщила областная прокуратура.
Ролик опубликовал интернет-портал "Орловские новости". Запись якобы была сделана в колонии № 2 в Ливнах. На видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками учреждения режимных требований и соблюдения уголовно-исполнительного законодательства.
При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, информирует ведомство.