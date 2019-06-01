Хакеры атаковали ресурсы ЕГЭ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Интернет-ресурсы Рособрнадзора в пятницу и субботу подверглись DDoS-атакам, это не повлияло на обработку результатов прошедшего единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Были задействованы средства противодействия атаке, что позволило сохранить работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей. Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.