Хакеры атаковали ресурсы ЕГЭ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Интернет-ресурсы Рособрнадзора в пятницу и субботу подверглись DDoS-атакам, это не повлияло на обработку результатов прошедшего единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Были задействованы средства противодействия атаке, что позволило сохранить работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей. Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек. Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая, с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории.
27 апреля, 15:41Сбербанк заявил об увеличении количества DDoS-атак в России