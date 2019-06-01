Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома

КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.

Она пояснила, что даже образцовый интернат с лучшими условиями не заменит семью, поэтому минздрав вместе с другими министерствами с 2018 года начали изменения в системе поддержки детей, живущих без родителей.

"До 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проводиться необходимая подготовка - чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи. С 2020 года детей не будут принимать в дома ребенка. Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье", - написала Супрун в Facebook

По ее словам, к 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры, которых на Украине критически не хватает. В таких центрах можно будет получить услуги по реабилитации или паллиативу, кроме того центр сможет оказывать услуги по респису - временной передышке для родителей ребенка с инвалидностью.