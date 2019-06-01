Хакеры устроили атаку на ЕГЭ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Рособрнадзор передал материалы по хакерским атакам на ресурсы ЕГЭ, которые произошли в пятницу и субботу, в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении отмечается, что "интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и подведомственных службе организаций в пятницу и субботу подверглись DDoS-атакам".
В ведомстве рассказали, что были задействованы средства противодействия атаке, что позволило сохранить работоспособность серверов.
"Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов", — сообщили в пресс-службе.
"Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал подробные материалы об атаке для последующей работы", — приводятся в сообщении слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая, с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Следующим экзаменом основного периода станет один из обязательных предметов, русский язык, который участники ЕГЭ будут сдавать 3 июня. Основная волна продлится до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
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