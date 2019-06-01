Хакеры устроили атаку на ЕГЭ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Рособрнадзор передал материалы по хакерским атакам на ресурсы ЕГЭ, которые произошли в пятницу и субботу, в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что "интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и подведомственных службе организаций в пятницу и субботу подверглись DDoS-атакам".

В ведомстве рассказали, что были задействованы средства противодействия атаке, что позволило сохранить работоспособность серверов.

"Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов", — сообщили в пресс-службе.

"Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал подробные материалы об атаке для последующей работы", — приводятся в сообщении слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.