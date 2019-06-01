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РИА Новости

ОНК нашла побои у экс-директора фабрики "Меньшевик", обвиняемого в убийстве

Вчера, 18:48
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭкс-директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов в суде
Экс-директор фабрики Меньшевик Илья Аверьянов в суде
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Экс-директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили бывшего директора кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, который в 2017 году застрелил человека на предприятии, сообщил в субботу РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Двадцать второго мая 2019 года Аверьянов в СИЗО-4 нанес себе телесные повреждения голеней, он был госпитализирован. Также сообщалось, что его состояние здоровья удовлетворительное, а в СИЗО по данному факту проводится проверка.
"У Аверьянова обнаружены на теле многочисленные гематомы, ссадины и синяки, которые свидетельствуют об его избиении", - рассказал Мельников.
По его словам, правозащитники просмотрели записи с камер наблюдения, а также изучили медицинские документы и провели беседы с участниками происшествия. "Как удалось выяснить из данных медкарты, а также со слов самого Аверьянова и его сокамерников, в течение нескольких дней до инцидента у него наблюдалось очень высокое давление, доходящего до 200, но госпитализировать по непонятной причине его не стали. При этом, со слов сокамерников, в устной форме врач назначил Аверьянову постельный режим", - сказал Мельников.
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Он отметил, что в день применения физической силы врачи изначально не разрешили Аверьянову участвовать в следственных действиях, о чем были уведомлены и адвокаты подозреваемого, но спустя менее двух часов этот запрет был якобы снят фельдшером.
Как рассказал Мельников, сам Аверьянов пояснил, что повторно обследован не был. "Применение физической силы руководство СИЗО-4 обосновало общественникам требованием следователя вывести Аверьянова в следственный кабинет и его отказом в выполнении законных требований сотрудников изолятора, однако, как выяснилось, в итоге следственные действия были проведены в соседнем с камерой СИЗО кабинете сотрудников следственного изолятора", - рассказал правозащитник.
Он добавил, что руководство СИЗО сообщило членам комиссии, что удары подозреваемому не наносились. Мельников рассказал, что члены ОНК изучили данные видеорегистратора, который был надет на сотрудника СИЗО, участвовавшего в применении физической силы. "К сожалению, видеозапись четко не зафиксировала, применялось ли физическое насилие, но судя по обрывочным кадрам, есть основания предполагать, что таковое имело место. Например, видно как один из сотрудников замахнулся ногой, при этом Аверьянов лежит на полу", - сказал представитель ОНК.
Мельников отметил, что возможность применения физической силы и ненадлежащее оказание медпомощи нуждаются в тщательной проверке компетентными органами, поэтому он намерен обратиться к генеральному прокурору РФ. "Также, несмотря на то, что проведенная служебная проверка в СИЗО не выявила никаких нарушений, я предложил руководителю изолятора провести новую проверку, учитывая полученную нами информацию", - указал Мельников.
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По данным следствия, в конце декабря 2017 года бывший хозяин фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека. Сам Аверьянов утверждал, что фабрику у него отобрали и намеренно разорили. Судя по отзывам бывших сотрудников, на фабрике несколько лет была непростая ситуация, в том числе по выплате зарплаты.
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