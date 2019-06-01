Полиция задержала мать, оставившую двух малышей в хостеле в Котельниках

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Полиция задержала женщину, оставившую двух своих детей в хостеле подмосковного города Котельники, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.

Ранее сообщалось, что мать оставила двух маленьких детей в хостеле в Котельниках. Как рассказали РИА Новости в администрации соседних Люберец, сейчас дети в детской больнице в Дзержинском (еще один сосед Котельников).