"Единая Россия" приостановит членство экс-главы Ивановской области Конькова

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков во время задержания в своем доме в деревне Шуренцево Ивановской области

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков во время задержания в своем доме в деревне Шуренцево Ивановской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Ивановское отделение "Единой России" приостановит членство бывшего главы региона Павла Конькова из-за дела о коррупции, где он стал подозреваемым, сообщается на сайте отделения.

Ранее сообщалось, что Коньков, ныне депутат областной думы от ЕР, и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин были задержаны по подозрению в присвоении 700 миллионов бюджетных рублей.

"В случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии "Единая Россия" согласно уставу партии на ближайшем президиуме регионального политсовета партии будет решаться вопрос о приостановлении членства в партии Павла Алексеевича Конькова на период проведения следствия", - говорится в сообщении.