Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-01T18:26Z
https://ria.ru/20190601/1555177301.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155517/41/1555174146_0:271:3159:2048_1036x0_80_0_0_267280e380e8feaa655f7e16bbf60927.jpg
РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 79 человек

Вчера, 18:20
73944
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкСотрудники полиции неподалеку от завода "Кристал" в Дзержинске. 1 июня 2019
Сотрудники полиции неподалеку от завода Кристал в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Почти 80 человек обратились за медицинской помощью в результате взрыва в нижегородском Дзержинске, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
"В связи со взрывом на заводе "Кристалл" всего за медицинской помощью обратились 79 человек: 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди обратившихся нет", — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции и кинологической службы неподалеку от завода Кристал в Дзержинске. 1 июня 2019
Вчера, 17:13
Из-за взрывов на заводе в Дзержинске были повреждены пять зданий
На стационарном лечении находятся 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, еще 14 в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам, уточнили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. После этого возник пожар. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров — 800 на территории завода и 400 в лесном массиве.
В настоящее время пожар на территории ГосНИИ "Кристалл" ликвидирован. В тушении огня участвовали более 400 спасателей и 50 единиц техники.
По информации комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды по Дзержинску, уровень радиации в городе составляет 0,11 микрозиверта в час, что соответствует естественному природному фону. Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе.
Информации о погибших нет.
Взрывы на заводе в Дзержинске. Хроника событий >>
Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧП
Вчера, 15:18
Взрывы на заводе в Дзержинске: аэросъемка с места ЧПВ Дзержинске на заводе "Кристалл" прогремело 3 взрыва. По предварительным данным, пострадали 38 человек. Два человека пропали без вести. В городе введен режим ЧС. В ликвидации последствий взрывов задействовано около 350 человек и порядка 40 единиц техники.
15461742342
Обсудить 19
Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
Популярные комментарии
Снова человеческий фактор. Последнее время профессионализм падает, поэтому и техногенных аварий много. Жертвы ЕГЭ пришли на производство. "Молодой учитель проверяет тетрадки- в слове глобус у ученика зачеркивает букву "С" и ставит "З". Еще один фактор- высший состав предприятий имеет огромные зарплаты (им все равно), а рабочие имеют копейки им то же все равно. Это и приводит к таким авариям.
1 июня, 18:56
barabashkg
71216010
Еще 10 лет назад нам в вузе рассказывали о важности мероприятий по ГО и ЧС и как все это потеряно. Мы ржали над комунякой преподом. А он нам рассказывал как быстро в случае техногенной аварии облако аммиака, например, может накрыть какой нибудь район Москвы и мы отравимся даже не понимая чем. А свалят все на обычного трудящегося, а не "эффективного управленца", который полностью выжал из предприятия весь заложенный в него, ещё при Советской власти, ресурс.
1 июня, 19:10
Sergey Myrashov
7202403
Рекомендуем
Россиянам сократят новогодние каникулы
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Певица Алсу на концерте Песня года
Брат участницы шоу "Голос. Дети" написал заявление на Алсу и ее мужа
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Далай-лама
"Судьба мира решится в ближайшие годы". Далай-лама о надеждах на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский
Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Катер Кентавр ВМС Украины
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
Политолог оценил заявление Зеленского о войне с Россией
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:14Опрос: более половины россиян испытывают стресс во время отпуска
12:12В Дзержинске открыли горячую линию для бизнеса после ЧП на заводе
12:06В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом
12:01Столкнувшийся с грузовиком в Адыгее поезд продолжил путь Нижневартовск
12:00На Украине один человек погиб из-за обрушения крыши сцены на рок-фестивале
11:59В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев
11:57Жители Дзержинска вышли на субботник, чтобы восстановить город после ЧП
11:55Опубликовано видео с места массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
11:51К инженерной разведке на заводе в Дзержинске привлекли Росгвардию
11:43В Дзержинске взрывы повредили остекление более 450 зданий
11:33В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП
11:30В Дзержинске пять зданий были разрушены из-за взрывов на заводе
11:24Матпомощь пострадавшим от взрыва в Дзержинске выделят в понедельник
11:21СМИ: в Ираке француза приговорили к смертной казни за принадлежность к ИГ*
11:16В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
11:14В ДНР за пять дней пострадали из-за обстрелов шесть мирных жителей
11:08Глава Социал-демократической партии Германии объявила об отставке
10:44ЛДПР выдвинула кандидата в губернаторы Петербурга
10:41Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа
10:40Данные Косово о задержании россиянина не совпадают с информацией миссии ООН
Лента новостейМолния