Президент Мексики ожидает хороших результатов от торговых переговоров с США

"Мы не будем ввязываться в торговые войны, войны пошлин и налогов, мы не хотим конфронтации с США и другими странами... Если этого будет недостаточно, мы можем обратиться в международные суды, как это предусмотрено в соглашениях международных торговых организаций", - заявил Лопес Обрадор на пресс-конференции в городе Веракрус. Она транслировалась в социальных сетях.