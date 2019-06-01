Президент Мексики ожидает хороших результатов от торговых переговоров с США

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что воодушевлен готовностью США вести диалог о намерении Вашингтона ввести пошлины на мексиканские товары, и ожидает, что переговоры с американской стороной приведут к хорошим результатам, сообщает агентство Рейтер.
При этом президент Мексики подчеркнул, что власти уже подготовили план для того, чтобы люди не пострадали от возможного введения пошлин, и готовы к разработке новых мер. Мексика не намерена вступать в "торговую войну" с США или любой другой страной, подчеркнул президент.
"Мы не будем ввязываться в торговые войны, войны пошлин и налогов, мы не хотим конфронтации с США и другими странами... Если этого будет недостаточно, мы можем обратиться в международные суды, как это предусмотрено в соглашениях международных торговых организаций", - заявил Лопес Обрадор на пресс-конференции в городе Веракрус. Она транслировалась в социальных сетях.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже сообщил, что в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром Эбрардом для решения ситуации.
31 мая, 10:37Давайте поговорим. Мексика пытается избежать антимигрантских пошлин СШАСША грозят Мексике пятипроцентными пошлинами на все товары, если Мехико не придумает, как сократить поток нелегальных мигрантов. А чтобы долго не думали, пошлины будут увеличивать. Мексиканская делегация летит в Вашингтон, чтобы хоть как-то повлиять на соседей.