Ространснадзор начал расследование после ЧП с поездом и грузовиком в Адыгее

На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Ространснадзор приступил к расследованию столкновения пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер - Нижневартовск, с грузовым автомобилем, сообщили РИА Новости в ведомстве.

По предварительной информации, 1 июня около 14.57 мск в Адыгее на перегоне Шенджий - Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем - Горячий ключ на регулируемом переезде, не обслуживаемом дежурным работником, произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер - Нижневартовск, с грузовым автомобилем. В результате ДТП схода подвижного состава нет, произошло возгорание автомобиля и подвижного состава.

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"По факту случившегося Ространснадзор проводит расследование", - сообщили в ведомстве в субботу.