Пассажиров поезда после ДТП с грузовиком в Адыгее разместили на вокзале

На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019

© Фото : МЧС России На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Пассажиров поезда, который столкнулся с грузовиком в Адыгее, доставили на автобусах в Краснодар и временно разместили на вокзале, сообщил РИА Новости представитель Северо-Кавказской железной дороги.

По его словам, с поезда были эвакуированы 189 пассажиров.

"Их только привезли и пока разместили в зале ожидания и зоне отдыха вокзала. Решается вопрос, как они будут дальнейшее путешествие совершать", - сказал он.

Собеседник уточнил, что до настоящего момента за медицинской помощью из пассажиров никто не обращался.

Инцидент произошел около 15.00 мск на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного участка Энем – Горячий Ключ. По данным СКЖД, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер – Нижневартовск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика, его машина загорелась, но пожар локализовали.