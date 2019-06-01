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РИА Новости

Пассажиров поезда после ДТП с грузовиком в Адыгее разместили на вокзале

Вчера, 18:00
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© Фото : МЧС России На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019
На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019
© Фото : МЧС России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Пассажиров поезда, который столкнулся с грузовиком в Адыгее, доставили на автобусах в Краснодар и временно разместили на вокзале, сообщил РИА Новости представитель Северо-Кавказской железной дороги.
По его словам, с поезда были эвакуированы 189 пассажиров.
"Их только привезли и пока разместили в зале ожидания и зоне отдыха вокзала. Решается вопрос, как они будут дальнейшее путешествие совершать", - сказал он.
Собеседник уточнил, что до настоящего момента за медицинской помощью из пассажиров никто не обращался.
Столкновение пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019
Вчера, 17:47
Столкнувшийся с грузовиком в Адыгее поезд направили в сторону Краснодара
Инцидент произошел около 15.00 мск на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного участка Энем – Горячий Ключ. По данным СКЖД, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер – Нижневартовск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика, его машина загорелась, но пожар локализовали.
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