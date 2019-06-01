Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы санкционировал арест двух следователей столичного следственного управления Следственного комитета РФ на транспорте и крымского адвоката по делу о взятке в 1 миллион рублей, следует из базы суда.

Руководитель Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Дмитрий Коровин, подчиненный ему следователь Александр Ашурков и члена палаты адвокатов Республики Крым Алексей Невзоров обвиняются в получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.

По версии следствия, Невзоров получил деньги, которые потом фигуранты распределили между собой.

В субботу следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с требованием заключения всех троих под стражу. Данные ходатайства были удовлетворены, следует из официальной базы суда.

Пресс-секретарь суда Алексей Черников подтвердил двухмесячный арест трёх фигурантов.