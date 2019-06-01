Криминалисты центрального аппарата СК выехали на место взрывов в Дзержинск

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По данным регионального министерства здравоохранения, пострадали 42 человек, 14 из них госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".