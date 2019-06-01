Криминалисты центрального аппарата СК выехали на место взрывов в Дзержинск

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК с новейшей техникой в нижегородский Дзержинск, где произошел взрыв на заводе "Кристалл", сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По данным регионального министерства здравоохранения, пострадали 42 человек, 14 из них госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для оказания практической помощи при осмотре места происшествия с применением новейшей криминалистической техники и проведения необходимых следственных действий в Дзержинск на место взрывов на территории одного из заводов направлены опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета", - сказала Петренко.