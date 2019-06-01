В Роспотребнадзоре опровергли слова врача Толоконской о пользе клещей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Укусы клещей не могут впоследствии гарантировать защиту от инфекций, которые переносят насекомые, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
"Нередки повторные случаи заболевания некоторыми из них (клещевым энцефалитом, крымской геморрагической лихорадкой и боррелиозом), например, клещевыми боррелиозами. Значит, в этом случае иммунная защита оказывается несовершенной, особенно при наличии изменчивости возбудителя", - говорится в сообщении.
Клещи могут быть переносчиками возбудителей опасных инфекций, таких как клещевой энцефалит, иксодовые клещевые боррелиозы, туляремия, крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка Кемерово, уточнили в пресс-службе. Кроме того, клещ может быть переносчиком одновременно нескольких патогенных микроорганизмов, подчеркнули в ведомстве.
Современная медицина, в первую очередь, работает на предотвращение заболевания человека, так как зачастую с последствиями болезни справиться бывает намного сложнее, пояснили в пресс-службе.
В настоящее время основными факторами, снижающими заболеваемость инфекциями, которые переносят клещи, являются вакцинопрофилактика (против клещевого энцефалита), индивидуальная защита от присасывания клеща и акарицидные обработки территорий, где люди чаще всего контактируют с клещами. Данная практика показала свою эффективность, особенно в годы применения стойких акарицидных препаратов, десятикратно снизив заболеваемость "клещевыми инфекциями", добавили в ведомстве.