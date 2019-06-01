Мать журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Мать Олеся Бузины, председатель жюри конкурса Валентина Бузина во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Мать убитого журналиста Олеся Бузины Валентина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме, сообщил адвокат матери Ренат Кузимин.

"Вчера Валентина Бузина обратилась к президенту с официальным заявлением о личном приеме. Несмотря на то что с момента убийства ее сына Олеся Бузины прошло более четырех лет, виновные до сих пор не установлены и не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев волокитится в суде", - написал Кузьмин в Facebook в субботу, разместив фотокопии обращения.

Он заявил, что бывший президент Петр Порошенко, руководители Службы безопасности, генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел отказали матери журналиста во встрече.

"Надеюсь, новый президент по-человечески отнесется к просьбе Валентины Бузины и осуществит ее личный прием, после чего дело примет справедливый оборот", - добавил адвокат.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них - в голову. Дело возбудили по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.