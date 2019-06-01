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РИА Новости

Мать журналиста Бузины попросила Зеленского о встрече

Вчера, 17:47
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМать Олеся Бузины, председатель жюри конкурса Валентина Бузина во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Мать Олеся Бузины, председатель жюри конкурса Валентина Бузина во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
КИЕВ, 1 июн - РИА Новости. Мать убитого журналиста Олеся Бузины Валентина обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о личном приеме, сообщил адвокат матери Ренат Кузимин.
"Вчера Валентина Бузина обратилась к президенту с официальным заявлением о личном приеме. Несмотря на то что с момента убийства ее сына Олеся Бузины прошло более четырех лет, виновные до сих пор не установлены и не наказаны, а дело против предполагаемых исполнителей более 15 месяцев волокитится в суде", - написал Кузьмин в Facebook в субботу, разместив фотокопии обращения.
Он заявил, что бывший президент Петр Порошенко, руководители Службы безопасности, генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел отказали матери журналиста во встрече.
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"Надеюсь, новый президент по-человечески отнесется к просьбе Валентины Бузины и осуществит ее личный прием, после чего дело примет справедливый оборот", - добавил адвокат.
Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них - в голову. Дело возбудили по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.
Эксперты неоднократно называли это убийство политическим и сомневались в его раскрытии при действующей власти. Адвокат матери Бузины Ренат Кузьмин считает, что к гибели журналиста причастны правоохранительные органы Украины. А глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста, заявляла, что в ООН обеспокоены ненадлежащим расследованием убийства, "как и в других делах относительно журналистов".
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