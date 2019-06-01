Столкнувшийся с грузовиком в Адыгее поезд направили в сторону Краснодара

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Поврежденный пожаром после столкновения в Адыгее с автоцистерной с дизтопливом пассажирский поезд сообщением Адлер - Нижневартовск перемещают с места происшествия в сторону Краснодара, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Северокавказская железная дорога ранее сообщила, что в 14.57 мск на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер – Нижневартовск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика, его машина загорелась, но пожар локализовали.