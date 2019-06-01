Автомобили скорой помощи неподалеку от завода "Кристал" в Дзержинске. 1 июня 2019

Взрыв на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В результате взрывов в Дзержинске пострадали 43 человека, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"На 17.00 — 43 пострадавших, 27 помощь оказана амбулаторно, 15 госпитализировано, еще один выписан", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, травмы получили 38 сотрудников завода и четыре местных жителя.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. После этого возник пожар. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров — 800 на территории завода и 400 в лесном массиве.

В настоящее время пожар на территории ГосНИИ "Кристалл" ликвидирован. В тушении огня участвовали более 400 спасателей и 50 единиц техники.

По информации комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды по Дзержинску, уровень радиации в городе составляет 0,11 микрозиверта в час, что соответствует естественному природному фону. Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе.