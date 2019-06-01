СК начал проверку после столкновения поезда с бензовозом в Адыгее

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали проверку по факту столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее, сообщил РИА Новости представитель Южного управления СК на транспорте.

"По факту происшествия организована проверка. Подробности уточняются", - сказал он.

Северокавказская железная дорога ранее сообщила, что в 14.57 мск на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №346 Адлер – Нижневартовск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадал водитель грузовика, его машина загорелась, но пожар локализовали.